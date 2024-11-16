В сборной Сирии опровергли, что 7 основных футболистов не смогут сыграть в матче с Россией

«Мы не говорили, что семь игроков нашей сборной травмированы или не смогут сыграть с Россией. На самом деле их четыре и они не вызываются в сборную Сирии с июня этого года. Нельзя говорить о том, что они не участвуют в матче или травмированы — эти футболисты просто не вызываются в нашу команду. Еще у нас есть заявка, в которую мы можем внести не более 23 футболистов, поэтому логично, что в финальную заявку не попадут много футболистов и они не примут участие в матче.



Поверьте, в Россию приехала сильная сборная Сирии без четырех футболистов местного чемпионата. Все остальные — профессионалы и ключевые футболисты клубов Азии, Европы и Южной Америки», — сказал Амири в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.