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В сборной Сирии опровергли, что 7 основных футболистов не смогут сыграть в матче с Россией

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири отреагировал на заявление пресс-службы САФ, что семь ключевых футболистов сборной не смогут принять участие в товарищеском матче против России, в том числе из-за травм.

Источник: Getty Images

«Мы не говорили, что семь игроков нашей сборной травмированы или не смогут сыграть с Россией. На самом деле их четыре и они не вызываются в сборную Сирии с июня этого года. Нельзя говорить о том, что они не участвуют в матче или травмированы — эти футболисты просто не вызываются в нашу команду. Еще у нас есть заявка, в которую мы можем внести не более 23 футболистов, поэтому логично, что в финальную заявку не попадут много футболистов и они не примут участие в матче.

Поверьте, в Россию приехала сильная сборная Сирии без четырех футболистов местного чемпионата. Все остальные — профессионалы и ключевые футболисты клубов Азии, Европы и Южной Америки», — сказал Амири в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Игра Россия — Сирия пройдет 19 ноября в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.

Сирия
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