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На матч сборной России с Сирией реализовали 30 тыс. билетов — источник

30 тыс. билетов реализовали на товарищеский матч между национальными командами России и Сирии.

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Футбол
Товарищеские матчи 2024
19.11.2024, 19:30
Россия
-
Сирия
-

Матч Россия — Сирия пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Вчера, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина разгромили брунейскую национальную команду со счётом 11:0. Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар». В матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

Россия
11:0
Первый тайм: 4:0
Бруней
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Голы
Россия
Иван Обляков
1′
Нур Икхван Отман
7′
Евгений Морозов
9′
Иван Обляков
28′
Лечи Садулаев
48′
Никита Кривцов
57′
Тамерлан Мусаев
62′
Андрей Мостовой
67′
Александр Черников
73′
Алексей Батраков
79′
Арсен Адамов
88′
Составы команд
Россия
4
Вячеслав Караваев
24
Данил Круговой
7
Андрей Мостовой
25
Данил Пруцев
26
Александр Черников
29
Валентин Пальцев
1
Илья Лантратов
46′
16
Станислав Агкацев
14
Евгений Морозов
60′
2
Арсен Адамов
8
Никита Кривцов
60′
19
Артем Карпукас
27
Иван Обляков
46′
20
Лечи Садулаев
21
Федор Чалов
60′
11
Тамерлан Мусаев
Бруней
1
Джефри Сэйафик
3
Абдул Сиза
5
Нур Икхван Отман
23
Юра Путера
15
Фатуррахман Эмбран
10
Разими Рамлли
16
Шэйфи Эффенди
12
Сафиуддин Шарифф
59′
70′
6
Вафи Аминуддин
7
Азван Али Рахман
70′
22
Алинур Рашими
17
Язид Саид
83′
9
Асри Аспар
21
Азван Салех
83′
14
Хазик Касифул
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Рустам Лутфуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Алишер Усманов
(Узбекистан)
Боковой судья
Санжар Шаюсупов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Сирия
Товарищеские матчи: календарь