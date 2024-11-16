Канчельскис: матч Россия — Бруней — это безобразие. Хватит издеваться над людьми!

«Я такие матчи, как Россия — Бруней, не комментирую. Напишите строчку: Россия обыграла Бруней 11:0, поздравляем! Спасибо! Ребята, хватит уже издеваться над людьми! Вас самим интересно было смотреть?



Давайте больше не будем такие игры устраивать. Я не знаю, чем думает федерация футбола. Наверное, лучше было бы сыграть с “Зенитом”, “Спартаком”, ЦСКА или “Краснодаром”. Было бы другое сопротивление. Тогда можно было что-то сказать. Такое безобразие я не хочу комментировать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.