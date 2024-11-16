Малафеев: вратарь сборной Брунея навсегда запомнит матч с Россией

«Конечно, вратарь сборной Брунея навсегда запомнит матч с Россией. 11 пропущенных голов — это тот результат, который не забывается. Для вратаря такие игры могут быть очень тяжёлыми психологически. С одной стороны, ты понимаешь, что вряд ли можно что-то сделать, чтобы предотвратить поражение с таким разгромом. Но с другой — это вызывает чувство безысходности, особенно когда на поле есть разница в классе и ты не можешь ничего изменить.



У вратаря, как и у всех игроков, после таких матчей часто возникают мысли — что можно было бы сделать лучше, как избежать этих голов и так далее. Это тяжёлое испытание не только физически, но и морально», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».