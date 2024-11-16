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Колосков — о Дзюбе: «Мы сборную хотим в цирк превратить? Надо еще Симоняна заявить»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что футболисты должны попадать в сборную России заслуженно.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

«Нужен ли Дзюба в сборной? Вы думаете, что сборная для рекордов, что ли? Если вызывать Артема, то и Кержакова надо, чтобы оба по тайму сыграли и выяснили все! И еще Никиту Павловича Симоняна надо заявить за сборную, чтобы он уставил мировой рекорд Гиннесса, выйдя на поле в 98 лет. Мы сборную хотим в цирк превратить? Мы же серьезные люди — в сборную вызываются по делу!» — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Нападающему «Акрона» Артему Дзюбе осталось забить один гол в составе национальной команды России, чтобы обойти Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров и стать абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Россия