Колосков — о Дзюбе: «Мы сборную хотим в цирк превратить? Надо еще Симоняна заявить»

«Нужен ли Дзюба в сборной? Вы думаете, что сборная для рекордов, что ли? Если вызывать Артема, то и Кержакова надо, чтобы оба по тайму сыграли и выяснили все! И еще Никиту Павловича Симоняна надо заявить за сборную, чтобы он уставил мировой рекорд Гиннесса, выйдя на поле в 98 лет. Мы сборную хотим в цирк превратить? Мы же серьезные люди — в сборную вызываются по делу!» — цитирует Колоскова «РБ Спорт».