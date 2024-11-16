Футболисты сборной Брунея сходили в стиптиз после поражения от России со счетом 0:11

Сразу после матча игроки брунейцев поехали в отель, а оттуда — в стриптиз, несмотря на запрет на подобное времяпровождение от руководства. Отмечается, что у иностранцев возникла проблема с оплатой, после чего они отправились в бар. В заведении футболисты заказывали пиво, шоты, а также кальян. На опубликованной видеозаписи спортсмены танцуют под песню Maksim «Знаешь ли ты».