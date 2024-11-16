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Футболисты сборной Брунея сходили в стиптиз после поражения от России со счетом 0:11

Футболисты сборной Брунея сходили в стиптиз после поражения от команды России в товарищеском матче со счетом 0:11. Об этом сообщает Telegram-канал KubMash.

Источник: РИА "Новости"

Сразу после матча игроки брунейцев поехали в отель, а оттуда — в стриптиз, несмотря на запрет на подобное времяпровождение от руководства. Отмечается, что у иностранцев возникла проблема с оплатой, после чего они отправились в бар. В заведении футболисты заказывали пиво, шоты, а также кальян. На опубликованной видеозаписи спортсмены танцуют под песню Maksim «Знаешь ли ты».

Ранее президент президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высказался о победе россиян над Брунеем. Он отказался считать результат позором. «Нам не до жиру. Неужели вы думаете, что мы не хотим играть в баскетбол против сборной США и Германии или против бразильцев в футболе? Конечно, хотим!» — заявил Кириленко.

Матч сборных России и Брунея прошел в Краснодаре 15 ноября. Команда Валерия Карпина одержала крупнейшую победу в своей истории — 11:0 Первый мяч россияне забили уже на 59-й секунде, отличился полузащитник ЦСКА Иван Обляков. При этом азиатская сборная не смогла привезти на матч всех основных игроков.

Россия
11:0
Первый тайм: 4:0
Бруней
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Голы
Россия
Иван Обляков
1′
Нур Икхван Отман
7′
Евгений Морозов
9′
Иван Обляков
28′
Лечи Садулаев
48′
Никита Кривцов
57′
Тамерлан Мусаев
62′
Андрей Мостовой
67′
Александр Черников
73′
Алексей Батраков
79′
Арсен Адамов
88′
Составы команд
Россия
4
Вячеслав Караваев
24
Данил Круговой
7
Андрей Мостовой
25
Данил Пруцев
26
Александр Черников
29
Валентин Пальцев
1
Илья Лантратов
46′
16
Станислав Агкацев
14
Евгений Морозов
60′
2
Арсен Адамов
8
Никита Кривцов
60′
19
Артем Карпукас
27
Иван Обляков
46′
20
Лечи Садулаев
21
Федор Чалов
60′
11
Тамерлан Мусаев
Бруней
1
Джефри Сэйафик
3
Абдул Сиза
5
Нур Икхван Отман
23
Юра Путера
15
Фатуррахман Эмбран
10
Разими Рамлли
16
Шэйфи Эффенди
12
Сафиуддин Шарифф
59′
70′
6
Вафи Аминуддин
7
Азван Али Рахман
70′
22
Алинур Рашими
17
Язид Саид
83′
9
Асри Аспар
21
Азван Салех
83′
14
Хазик Касифул
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Рустам Лутфуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Алишер Усманов
(Узбекистан)
Боковой судья
Санжар Шаюсупов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бруней
Россия