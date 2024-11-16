Тренер Брунея раскрыл, сколько именно игроков основы не было у команды в игре с Россией

На первой минуте счёт в матче открыл полузащитник Иван Обляков. На седьмой минуте защитник гостей Нурихван-бин Отман забил гол в свои ворота. На 10-й минуте защитник сборной России Евгений Морозов довёл счёт до разгромного. На 28-й минуте Обляков оформил дубль. На 48-й минуте нападающий Лечи Садулаев забил пятый гол хозяев в матче. На 57-й минуте полузащитник Никита Кривцов забил шестой гол сборной России во встрече. На 70-й минуте голом отметился нападающий Тамерлан Мусаев. На 67-й минуте нападающий Андрей Мостовой забил ещё один гол российской национальной команды. На 73-й минуте ворота соперников поразил полузащитник Александр Черников. На 79-й минуте полузащитник Алексей Батраков забил 10-й гол хозяев. На 88-й минуте забитым мячом отметился защитник Арсен Адамов.