Сычев — о вечернике сборной Брунея: «Адаптируются быстро!»

«Это их праздник. Пускай, почему нет? Про них нет смысла разговаривать, нужно обсуждать нас. Но адаптируются быстро! Это показывает, что у нас страна, где комфортно всем. Даже после 0:11 — класс», — сказал Сычев «СЭ».