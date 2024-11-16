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Футболист сборной Брунея хочет остаться в России

Футболист сборной Брунея Хазик Касуфиль выразил желание остаться в России. Слова игрока приводит Metaratings.

Источник: РИА "Новости"

«Я впервые оказался в России. В Краснодаре очень красиво. Стадион просто великолепный. Хотел бы я остаться здесь? Да, очень хотел бы», — заявил Касуфиль.

Игрок добавил, что является профессиональным футболистом, а в свободное время ведет собственный бизнес. Касуфиль рассказал, что его мечта — играть за лондонский «Арсенал».

16 ноября сообщалось, что футболисты сборной Брунея отправились в бар после поражения от России.

Встреча, которая состоялась 15 ноября на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 11:0 в пользу россиян.

Эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Предыдущее достижение было установлено в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020. Тогда россияне обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0.

В эту международную паузу сборная России проведет еще один матч: 19-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Сирией в Волгограде.

Россия
11:0
Первый тайм: 4:0
Бруней
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Голы
Россия
Иван Обляков
1′
Нур Икхван Отман
7′
Евгений Морозов
9′
Иван Обляков
28′
Лечи Садулаев
48′
Никита Кривцов
57′
Тамерлан Мусаев
62′
Андрей Мостовой
67′
Александр Черников
73′
Алексей Батраков
79′
Арсен Адамов
88′
Составы команд
Россия
4
Вячеслав Караваев
24
Данил Круговой
7
Андрей Мостовой
25
Данил Пруцев
26
Александр Черников
29
Валентин Пальцев
1
Илья Лантратов
46′
16
Станислав Агкацев
14
Евгений Морозов
60′
2
Арсен Адамов
8
Никита Кривцов
60′
19
Артем Карпукас
27
Иван Обляков
46′
20
Лечи Садулаев
21
Федор Чалов
60′
11
Тамерлан Мусаев
Бруней
1
Джефри Сэйафик
3
Абдул Сиза
5
Нур Икхван Отман
23
Юра Путера
15
Фатуррахман Эмбран
10
Разими Рамлли
16
Шэйфи Эффенди
12
Сафиуддин Шарифф
59′
70′
6
Вафи Аминуддин
7
Азван Али Рахман
70′
22
Алинур Рашими
17
Язид Саид
83′
9
Асри Аспар
21
Азван Салех
83′
14
Хазик Касифул
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Рустам Лутфуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Алишер Усманов
(Узбекистан)
Боковой судья
Санжар Шаюсупов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бруней
Россия