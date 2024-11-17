Глушаков высказался о проведении матча между Россией и сборной Брунея

«Нужно ли сборной играть с командами уровня Брунея? Это сборная России. Что тут ещё делать? Надо с кем-то играть. Ну выбрали такого соперника — кто согласился играть, тот и играет. Так что чего-то добавить тут не могу. Сборная должна существовать и играть в этих условиях, когда её отстранили от официальных турниров, а соперников по товарищеским матчам найти тяжело. Поэтому давайте просто болеть за нее», — приводят слова Глушакова «Известия».