«К матчу с Брунеем надо относиться так же ответственно, как к остальным»

— Ну как для галочки? Конечно, не для галочки. Это всё равно матч сборной. Вне зависимости от того, с кем вы играете. Для всех ребят большая честь выступать за национальную команду. И к каждому матчу в ее составе нужно относиться серьезно. Когда ребята выходят на поле против команд вроде Брунея, они должны играть так же ответственно, как с любым другим соперником. И вратари в том числе. Просто и надежно должны действовать. Мы об этом говорили с игроками: «Не смотрите на табло, не смотрите, с кем вы играете, не смотрите, какой соперник».