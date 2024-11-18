«К матчу с Брунеем надо относиться так же ответственно, как к остальным»

Футболисты сборной России одержали самую крупную победу в своей истории. 15 ноября они со счетом 11:0 выиграли у команды Брунея в Краснодаре. Многие уже раскритиковали саму идею проведения такого контрольного матча из-за слабости выбранного соперника. Однако других вариантов у подопечных Валерия Карпина не было: большинство сборных нынешней осенью уже заняты в официальных турнирах. В итоге матч с Брунеем посетило более 26 тыс. зрителей.
В этой встрече почти не вступали в игру вратари сборной России — Илья Лантратов отыграл первый тайм, Станислав Агкацев — второй. В интервью «Известиям» тренер голкиперов национальной команды Виталий Кафанов оценил выступление своих подопечных, объяснил, чем был полезен для них этот матч, а также анонсировал выход на поле третьего вратаря Александра Максименко на следующий матч против Сирии, который пройдет 19 ноября в Волгограде.
— Почему на матч с Брунеем было решено поставить именно Илью Лантратова и Станислава Агкацева?
— Думаю, по Агкацеву понятно. Да?
— Чтобы сыграл на своем домашнем стадионе?
— Да, потому что он вратарь футбольного клуба «Краснодар». А сборная России играла матч с Брунеем в городе Краснодаре. Мы выпустили его на второй тайм, чтобы сыграл перед своими болельщиками. А на первый тайм выбирали между Илюшей Лантратовым и Сашей Максименко. В итоге выбрали так, что Илюша сыграл с Брунеем, а Саша будет играть в Волгограде с Сирией. По-моему, это нормальный выбор. По разным причинам трех вратарей мы не могли в одном матче выпустить. Но дадим Максименко игровое время с Сирией.
— Как оценивать работу вратарей в условиях, когда Лантратов в первом тайме вообще не вступал в игру, а Агкацев — всего пару раз?
— В любом случае и к таким матчам надо быть готовыми. Не всегда бывает, что твои ворота постоянно атакует соперник. Но случаются ситуации, когда игра долгое время идет далеко от твоих ворот, но внезапно случается момент, когда ты должен надежно сыграть, не ошибиться, выручить свою команду. И должен всё время сохранять предельную концентрацию, чтобы быть готовым это сделать, когда у твоего соперника немного моментов.
— Когда Агкацеву ближе к концу матча пробили из центра поля и он не без труда перевел мяч на угловой, случилось то, о чем вы говорите?
— Да, вот как раз такой момент… Честно говоря, у меня сердце екнуло от этого эпизода. Но хорошо, что Стас достал этот мяч. Хотя это было непросто. Вообще сложно в таком матче сохранять концентрацию от первой до последней минуты, когда у твоих ворот почти нет моментов. Но Агкацев сохранил концентрацию, был максимально собран. И поэтому справился с тем моментом, о котором мы говорим.
— То есть можно сказать, что матч с Брунеем был не для галочки во вратарском плане?
— Ну как для галочки? Конечно, не для галочки. Это всё равно матч сборной. Вне зависимости от того, с кем вы играете. Для всех ребят большая честь выступать за национальную команду. И к каждому матчу в ее составе нужно относиться серьезно. Когда ребята выходят на поле против команд вроде Брунея, они должны играть так же ответственно, как с любым другим соперником. И вратари в том числе. Просто и надежно должны действовать. Мы об этом говорили с игроками: «Не смотрите на табло, не смотрите, с кем вы играете, не смотрите, какой соперник».
— Получается, что бы ни говорили, но матч с Брунеем все-таки был сыгран не зря?
— Да. Это матч сборной. И ребята максимально серьезно к нему отнеслись. И посмотрите, сколько болельщиков собралось в Краснодаре. Поэтому хорошо, что мы сыграли. Надеюсь, порадуем и болельщиков в Волгограде на матче с Сирией.
Алексей Фомин