Сборная Казахстана повторила антирекорд 14-летней давности. О таком хочется забыть

Лишь во второй раз в истории сборная Казахстана завершила год без забитых мячей в официальных турнирах. В 2010 году команда провела четыре игры: проиграли Турции (0:3), Австрии (0:2), Бельгии (0:2) и Германии (0:3). Тогда команду тренировал немец Бернд Шторк. Правда, у него было только четыре игры, в то время как у команды Черчесова — семь встреч.