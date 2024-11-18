«Пусть казахи не обижаются». В России объяснили фиаско Черчесова в Казахстане

«Гвардиола, как и Черчесов, не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Станислав знал, куда шёл и какой будет результат. Пусть казахи не обижаются на меня, но они ничего никогда не выигрывали, и не выиграют», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Напомним, сборная Казахстана выступала в дивизионе B Лиги наций. В группе 3 национальна команда, набрав одно очко, заняла последнее место и вылетела в Лигу C.
Напомним, Черчесов был представлен в качестве главного тренера сборной Казахстана в июне 2024 года.