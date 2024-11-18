Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пусть казахи не обижаются». В России объяснили фиаско Черчесова в Казахстане

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой прокомментировал результаты сборной Казахстана при Станиславе Черчесове, сообщают Vesti.kz. Под руководством российского специалиста сборная Казахстана проиграла пять матчей из шести с общим счетом 0:15.

Источник: Алихан Сариев

«Гвардиола, как и Черчесов, не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Станислав знал, куда шёл и какой будет результат. Пусть казахи не обижаются на меня, но они ничего никогда не выигрывали, и не выиграют», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, сборная Казахстана выступала в дивизионе B Лиги наций. В группе 3 национальна команда, набрав одно очко, заняла последнее место и вылетела в Лигу C.

Напомним, Черчесов был представлен в качестве главного тренера сборной Казахстана в июне 2024 года.

Казахстан
Лига наций: таблица и календарь