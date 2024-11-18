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Молодежная сборная России разгромила «Сан-Кристован» на стадионе, названном в честь Роналдо

Молодежная сборная России завершила бразильское турне крупной победой над клубом «Сан-Кристован». Матч прошел в Рио-де-Жанейро, на стадионе «Роналдо Луис Назарио де Лима», который был назван в честь знаменитого «зубастика».

Источник: Никита Попов, РФС

В составе сборной России Кирилл Никишин оформил хет-трик, а Александр Кокшаров стал автором дубля.

Ранее молодежная сборная России обыграла «Ботафого U23» со счетом 4:1 и «Флуминенсе U21» (2:1).

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