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Легендарный тренер прокомментировал фиаско Черчесова в сборной Казахстана

Бывший главный тренер московского «Локомотива», сборной России и киевского «Динамо» Юрий Семин прокомментировал работу Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

«Наверное, то, что происходит в сборной Казахстана — это реальное отражение футбола на сегодняшний день. В их группе все команды сильнее, поэтому получился такой результат. Когда 11 футболистов соперника сильнее, чем твои, это очень сложно. Любой тренер может оказаться в подобной ситуации, и у него ничего не получится сделать», — приводит слова Семина Metaratings.

Напомним, Черчесова представили в качестве наставника сборной Казахстана в июне этого года. Под его руководством национальная команда сыграла шесть матчей, завершив один вничью и пять проиграв с обшим счетом 0:15.

В последней встрече, подопечные Черчесова были разгромлены в Осло Норвегии со счетом 5:0.

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