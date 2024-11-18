Легендарный тренер прокомментировал фиаско Черчесова в сборной Казахстана

«Наверное, то, что происходит в сборной Казахстана — это реальное отражение футбола на сегодняшний день. В их группе все команды сильнее, поэтому получился такой результат. Когда 11 футболистов соперника сильнее, чем твои, это очень сложно. Любой тренер может оказаться в подобной ситуации, и у него ничего не получится сделать», — приводит слова Семина Metaratings.