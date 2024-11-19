Видео: бразильские фанаты с матом оскорбили Никиту Салтыкова, пока он веселился с ними

В этом матче Салтыков отметился двумя результативными передачами. В трёх встречах в рамках бразильского турне нападающий в итоге забил три мяча и отдал три ассиста.
Фанаты «Сан-Кристована» начали скандировать фамилию Салтыкова и ещё одно слово «viado», что является матерным, в переводе на русский язык. Российский футболист этого не знал и эмоционально отпраздновал, а после дал пять болельщикам.
Ранее молодёжная национальная команда России обыграла «Ботафого» U23 со счётом 4:1 и «Флуминенсе» U21 (2:1).