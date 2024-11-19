Суд оштрафовал болельщика, выбежавшего на поле во время матча сборной

Вердикт по делу вынес Прикубанский районный суд Краснодара. На заседании болельщик признал свою вину, отметив, что он совершил правонарушение только из-за порыва эмоций и любви к футболу. Максимальное наказание по данному правонарушению — 15 суток ареста с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от одного года до семи лет, однако суд проникся речью поклонника футбола и смягчил наказание.