Суд оштрафовал болельщика, выбежавшего на поле во время матча сборной

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Болельщик, выбежавший на поле во время товарищеского матча футбольных сборных России и Брунея, оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.
Встреча прошла в Краснодаре 15 ноября и завершилась со счетом 11:0 в пользу российской сборной. Нарушитель прорвался на поле во втором тайме матча и даже успел нанести удар по мячу, пока его не задержали стюарды. Им оказался 26-летний житель Кемеровской области.
Вердикт по делу вынес Прикубанский районный суд Краснодара. На заседании болельщик признал свою вину, отметив, что он совершил правонарушение только из-за порыва эмоций и любви к футболу. Максимальное наказание по данному правонарушению — 15 суток ареста с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от одного года до семи лет, однако суд проникся речью поклонника футбола и смягчил наказание.
«Футбол — моя страсть. Я просто не смог сдержать эмоции. Хотелось поддержать команду, тем более, оказавшись на таком прекрасном стадионе. Это было в первый и, я так уже понимаю, последний раз», — заявил болельщик в суде.