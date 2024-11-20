Какой мы запомним сборную России — 2024. И три пожелания на будущее

Следующий сбор команды прошёл летом. Но уже в мае пришла неожиданная новость: РФС заявил, что собирается организовать только один матч вместо двух, чтобы дать игрокам дополнительный отдых после сезона и перед стартом нового чемпионата. Прозвучало странно и неубедительно. Однако никто не спорил. В итоге Россия поехала в Минск, где команду очень тепло встретили. И даже болели в основном за россиян. Которые закинули четыре мяча белорусам, а потом — нырнули в отпуск. До следующий паузы в сентябре.