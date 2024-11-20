У игроков сборной России был бессмысленный год. Пришло время поучиться у молодёжки

Если и дальше придерживаться аналогии с кошачьими хищниками, то им нужна охота где-нибудь в саванне — разные ситуации, необходимость двигаться, выбирать, подстраиваться под среду, использовать свои сильные стороны и ловить жертву на её слабостях. А когда чахнешь в золотой клетке и на съедение раз за разом привозят второй сорт — от этого как минимум грустно. Ещё грустнее становится, когда схватку с Парагваем резонно отменяют из-за теракта, а с Таиландом — из-за погодных условий. В первом случае это был бы серьёзный и интересный соперник, а во втором — продолжение красочного выезда в тропические джунгли.