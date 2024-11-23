«Очень смешно было». Андрей Мостовой вспомнил момент матча Россия — Бруней

— Да, очень запереживал я в этот момент. Но вообще, очень смешно было в тот момент, когда вижу, что мяч летит в ворота через голову Стаса. Я подумал: «Блин, если сейчас залетит, весело будет», — заявил Мостовой в интервью «Известиям».