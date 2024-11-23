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«Очень смешно было». Андрей Мостовой вспомнил момент матча Россия — Бруней

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой вспомнил забавный момент из товарищеского матча против команды Брунея.

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15 ноября россияне разгромили брунейцев со счетом 11:0, однако на 74-й минуте Бруней чуть не забил гол с центра поля.

— Жалко было ваших вратарей Илью Лантратова и Станислава Агкацева, которые почти не вступали в игру в матче с Брунеем?

— Жалко больше было брунейского вратаря. Наших что жалеть? Они без работы были (улыбается).

— Разве что у Агкацева был эпизод, когда игрок Брунея ему пробил за шиворот с центра поля, и Станислав не без труда отбил мяч на угловой.

— Да, очень запереживал я в этот момент. Но вообще, очень смешно было в тот момент, когда вижу, что мяч летит в ворота через голову Стаса. Я подумал: «Блин, если сейчас залетит, весело будет», — заявил Мостовой в интервью «Известиям».

Россия
11:0
Первый тайм: 4:0
Бруней
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Голы
Россия
Иван Обляков
1′
Нур Икхван Отман
7′
Евгений Морозов
9′
Иван Обляков
28′
Лечи Садулаев
48′
Никита Кривцов
57′
Тамерлан Мусаев
62′
Андрей Мостовой
67′
Александр Черников
73′
Алексей Батраков
79′
Арсен Адамов
88′
Составы команд
Россия
4
Вячеслав Караваев
24
Данил Круговой
7
Андрей Мостовой
25
Данил Пруцев
26
Александр Черников
29
Валентин Пальцев
1
Илья Лантратов
46′
16
Станислав Агкацев
14
Евгений Морозов
60′
2
Арсен Адамов
8
Никита Кривцов
60′
19
Артем Карпукас
27
Иван Обляков
46′
20
Лечи Садулаев
21
Федор Чалов
60′
11
Тамерлан Мусаев
Бруней
1
Джефри Сэйафик
3
Абдул Сиза
5
Нур Икхван Отман
23
Юра Путера
15
Фатуррахман Эмбран
10
Разими Рамлли
16
Шэйфи Эффенди
12
Сафиуддин Шарифф
59′
70′
6
Вафи Аминуддин
7
Азван Али Рахман
70′
22
Алинур Рашими
17
Язид Саид
83′
9
Асри Аспар
21
Азван Салех
83′
14
Хазик Касифул
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Рустам Лутфуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Алишер Усманов
(Узбекистан)
Боковой судья
Санжар Шаюсупов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Бруней
Товарищеские матчи: календарь