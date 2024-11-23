«Очень смешно было». Андрей Мостовой вспомнил момент матча Россия — Бруней

15 ноября россияне разгромили брунейцев со счетом 11:0, однако на 74-й минуте Бруней чуть не забил гол с центра поля.
— Жалко было ваших вратарей Илью Лантратова и Станислава Агкацева, которые почти не вступали в игру в матче с Брунеем?
— Жалко больше было брунейского вратаря. Наших что жалеть? Они без работы были (улыбается).
— Разве что у Агкацева был эпизод, когда игрок Брунея ему пробил за шиворот с центра поля, и Станислав не без труда отбил мяч на угловой.
— Да, очень запереживал я в этот момент. Но вообще, очень смешно было в тот момент, когда вижу, что мяч летит в ворота через голову Стаса. Я подумал: «Блин, если сейчас залетит, весело будет», — заявил Мостовой в интервью «Известиям».