Черчесов заявил, что ему был бы интересен товарищеский матч Казахстана и России

— Жеребьёвка. Есть команды. Хочешь или не хочешь, ты стараешься по возможности сыграть контрольный матч с командой, которая схожа [по стилю]. Хотя бы вещи какие-то проверить. А так, нам было бы интересно. Потому что, опять же, проверить себя, во-вторых, как я в шутку сказал, чтобы никому обидно не было. Сыграть и там, и тут, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».