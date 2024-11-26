Почему товарищеский матч Казахстан — Россия нужен? Черчесов и Алип уже не против

Как видим, сразу по нескольким причинам этот матч можно назвать интересным. Но тут почти все зависит от планов КФФ, а пока у организации нет нового президента, большие решения приниматься вряд ли будут. Что касается РФС, то там ситуация более простая. В России будут рады, если казахстанская сторона согласится на проведение товарищеской игры, ведь сейчас у них дефицит вариантов с хорошими интересными оппонентами. Думается, что где бы ни прошла эта игра, в Казахстане или России, она собрала бы аншлаг на стадионе.