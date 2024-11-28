Футбольная сборная Беларуси опустилась на 98-е место рейтинга ФИФА

За минувший месяц белорусские футболисты неудачно провели два заключительных поединка в группе С3 Лиги наций УЕФА. Сначала подопечные Карлоса Алоса проиграли в Белфасте команде Северной Ирландии (0:2), а затем в Софии сыграли вничью с Болгарией (1:1). Сейчас у сборной Беларуси 1226.61 балла и 98-е место среди 210 команд. В суверенной истории высшей позицией сборной Беларуси в рейтинге ФИФА было 36-е место в феврале 2011 года.



Топ-10 ноябрьского рейтинга ФИФА:



1. Аргентина — 1865.25 балла.

2. Франция — 1859.78.

3. Испания — 1853.27.

4. Англия — 1813.81.

5. Бразилия — 1775.85.

6. Португалия — 1756.12.

7. Нидерланды — 1747.55.

8. Бельгия — 1740.62.

9. Италия — 1731.51.

10. Германия — 1703.79.



Следующий рейтинг мужских сборных ФИФА обнародует 12 декабря.



Женская сборная Беларуси сейчас находится на 55-й позиции в мировом рейтинге. Свои заключительные встречи нынешнего сезона белорусские футболистки проведут 30 ноября и 3 декабря в Ташкенте против команды Узбекистана, которая занимает 48-ю позицию в рейтинге ФИФА. Список женских сборных возглавляют футболистки США, на второй позиции Англия, третье место занимает Испания, четвертой идет команда Германии, замыкает первую пятерку Швеция. Последний в этом году женский рейтинг будет опубликован 20 декабря.