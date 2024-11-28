Стало известно новое место Казахстана в рейтинге ФИФА после провала в Лиге наций

Что касается первой десятки, то первые пять строчек не претерпели изменений. А вот сборные Португалии, Нидерландов и Германии улучшили свое положение на одну позицию. Бельгия, напротив, потеряла две строчки.
Что касается Казахстана, то команда опустилась на 110-е место, тогда как ранее находилась на три ступеньки выше. Впрочем, это неудивительно, ведь подопечные Станислава Черчесова провалили групповой этап Лиги наций, финишировав на четвертом месте в квартете 3 и вылетев в дивизион С. Они потерпели пять поражений при одной ничьей с удручающей разницей мячей 0−15.
Рейтинг ФИФА от 28 ноября 2024 года:
1 (1). Аргентина — 1867.25;
2 (2). Франция — 1859.78;
3 (3). Испания — 1853.27;
4 (4). Англия — 1813.81;
5 (5). Бразилия — 1775.85;
6 (7). Португалия — 1756.12;
7 (8). Нидерланды — 1747.55;
8 (6). Бельгия — 1740.62;
9 (9). Италия — 1731.51;
10 (11). Германия — 1703.79;
…110 (107). Казахстан — 1180.18.