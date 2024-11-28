Стало известно новое место Казахстана в рейтинге ФИФА после провала в Лиге наций

Что касается Казахстана, то команда опустилась на 110-е место, тогда как ранее находилась на три ступеньки выше. Впрочем, это неудивительно, ведь подопечные Станислава Черчесова провалили групповой этап Лиги наций, финишировав на четвертом месте в квартете 3 и вылетев в дивизион С. Они потерпели пять поражений при одной ничьей с удручающей разницей мячей 0−15.