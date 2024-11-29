Карпин был женат на испанской актрисе: Мне было 38, ей — 19. Захотелось. Ей было тяжело делить любимого человека

— Не только это, много чего. Опять же, у меня двое детей было — тогда двое еще было, не как сейчас. Понятно, что в 19 лет девушке, наверное, тяжело делить любимого человека. Наверное, любимого! Еще и с детьми… Ну, сложно. Я понимаю, что сложно.