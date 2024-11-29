Карпин был женат на испанской актрисе: Мне было 38, ей — 19. Захотелось. Ей было тяжело делить любимого человека

— Вы были женаты на испанке. Назовите главную разницу между русской и испанской женой.
— Глобально разницы никакой нет с точки зрения «жена — муж». Разница есть в менталитете. Не с точки зрения мужа и жены, а с точки зрения восприятия действительности. Все равно мы русские, российские, советские… Я вообще советский. Наши шутки, про фильмы не поговоришь…
— Так, а зачем вы на ней женились?
— Ну, захотелось тогда. Мне было 38, ей — 19. Менталитет другой абсолютно.
— И это впоследствии сыграло свою роль в том, что вы развелись с ней, да?
— Не только это, много чего. Опять же, у меня двое детей было — тогда двое еще было, не как сейчас. Понятно, что в 19 лет девушке, наверное, тяжело делить любимого человека. Наверное, любимого! Еще и с детьми… Ну, сложно. Я понимаю, что сложно.
— Короче, испанский блин комом получился.
— Ну да.
Отметим, что ведущими шоу являются Яна Ромашкина, Алана Мамаева, Анжелика Стубайло, а также нынешняя жена Карпина — Дарья.