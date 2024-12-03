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«Не хочу, чтобы посчитали высокомерным». Смолов — о нежелании играть за сборную России

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов объяснил своё нежелание играть за сборную России.

Источник: Чемпионат.com

Он отметил, что выступать за национальную команду — это большая честь, и он бы поехал на товарищеский матч в случае вызова. Однако, по мнению Смолова, в этом нет футбольного смысла и рациональности.

«Я не хочу, чтобы мой ответ посчитали каким-то высокомерным, но я не вижу смысла в своём вызове в эту сборную. Ну, играть за сборную — честь для любого футболиста, факт. И такой подход должен быть. И если меня вызовут, я поеду. Но какого-то именно рационального зерна и футбольного смысла я не вижу. Ни для себя, ни для сборной. Но если, опять же, посчитает главный тренер, что он меня хочет вызвать, то я, конечно, поеду», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Smol Talk.

Краснодар
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