«Жить на 30 тысяч в месяц? У меня только бутсы столько стоят!» Интервью вратаря сборной России

«Краснодар» второй год подряд старательно подбирается к чемпионству — в прошлом упустили на флажке, а в этом выдали серию из 18 матчей без поражений. В воротах все по-прежнему стабильно: уход Матвея Сафонова не ударил по клубу. В этом — большой комплимент Станиславу Агкацеву, который стал подступать к основе еще при Ивиче, а сейчас дорос и до взрослой сборной.
Автор Sport24 Марсель Арзуманян встретился с Агкацевым на базе «Краснодара» в Четуке, где Стас был расположении сборной России, чтобы задать два десятка вопросов — про сборную, деньги и жизнь в Краснодаре.
Честно признался: «Я больше не хочу играть. Выхожу, как на каторгу»
— Все отмечают, что в 22 ты суперспокоен. Откуда в тебе это?
— Если честно, даже не вспомню, чтобы меня трясло перед каким-то матчем. Я играл в Первой лиге с 17 лет — там сильно закаляешься. Много помогал и тренер по вратарям Михаил Савченко: работаю с ним еще со времен дубля. Михаил Палыч вообще спас мне карьеру.
— Спас — это как?
— После того, как я закончил академию, меня перевели в молодежку. Там у меня начался дикий спад. Как ни выйду на поле — какая-нибудь ошибка. Просто не хотел смотреть на мяч. Палычу честно признался: «Я больше не хочу играть. Выхожу, как на каторгу».
— А он?
— Усадил меня на скамейку: полтора месяца я просто тренировался и не играл. Потом вдруг заболел Ден Адамов, и мне пришлось выходить на игру с «Шинником». Несмотря на простой, в том матче я смотрелся отлично. Видимо, мне просто нужен был отдых. У клуба наверняка были мысли меня отчислить, но Палыч спас.
— Короче — он твой футбольный отец.
— Так его и называю, серьезно. Без него я бы точно не оказался в сборной. А про «отца» — есть еще интересное. Когда молодые после тренировки в «Краснодаре» остаются потренировать штрафные — их не прогнать. В таких случаях Мурад Олегович (Мусаев) иногда шутил: «Палыч, забирай своих детей» — про меня и Мотю Сафонова. Без вратарей же не будут бить.
«Некоторые говорят, что могли бы прожить на 30 тысяч. У меня только бутсы стоят столько»
— Краснодар — не самый дешевый город, согласен?
— Есть такое. Хочешь спросить, сколько я трачу в месяц?
— Например.
— В последнее время у всех футболистов это спрашивают. И некоторые говорят, что могли бы прожить на 30 тысяч в месяц.
— Ты — нет?
— У меня только фитнес-зал, репетитор по английскому и остальные бытовые мелочи выходят на эту сумму. Чего далеко ходить — только бутсы стоят 30−35 тысяч, о чем вообще речь!
— Почему решил подтянуть английский? Собрался в Европу следом за Сафоновым?
— Просто стало стыдно: многие ребята в клубе его знают, общаются с иностранцами, а я — ноль. Приезжаю за границу — то же самое: могу объяснить только базовые вещи. Теперь же занимаюсь с репетитором — уже около года. Иногда закипаю, хочу всех послать с этим английским, но потом все-таки беру себя в руки. Он мне с детства давался тяжело. Как и шахматы, кстати.
— Это же фишка академии.
— Я приехал в «Краснодар» поздно, в 8-м классе. На уроках разбирали какие-то комбинации, ходы, позиции, показывали игры Карпова — в этом я откровенно был слабоват.
— Честно: в Краснодаре — скучно?
— Очевидно, что в Москве или в Питере развлечений побольше. Но я нашел выход: просто обожаю баню — это мое главное развлечение! После каждой игры еду в любимую. Нормально отношусь к хамаму, саунам, иногда могу попариться и там, но баня — уже традиция.
— Футбол часто смотришь?
— Стараюсь не пропускать Лигу чемпионов. Давно слежу за Эдерсоном, кумир в плане игры ногами. Нравится больше, чем Алисон, хоть тот и основной в сборной.
— Смотришь не без звука?
— Конечно, бывает, когда я с комментаторами не согласен — даже если взять эпизоды с моим участием. Но в целом мне все равно, что они говорят.
«Многие начали бы ассоциировать меня только с этим пропущенным голом»
— В матче с Брунеем ты дебютировал за сборную России. Когда вообще узнал о вызове?
— Сидел дома на диване, листал ленту и увидел. Расстроился, если бы меня не было в списке. Дебютировать за сборную в 22 года — круто! Многие топовые футболисты заканчивали карьеру, так и не сыграв за главную команду страны.
— Самый опасный момент Брунея в том матче — удар по твоим воротам с центра поля. Если бы пропустил — была бы трагедия?
— Шуму точно было бы много. Многие начали бы ассоциировать меня только с этим пропущенным голом.
— Показалось, что тебе было достаточно сложно отбить тот удар. Почему?
— Он был реально хорош. Я видел, как футболист разбегался и замахивался, поэтому специально стоял на линии вратарской, чтобы было легче справиться с таким ударом. Но траектория получилась идеальной — мяч летел прямо под перекладину. Может, даже чиркнул бы ее. Поэтому я и не стал ловить: перевести на угловой было самым правильным решением. Виталий Витальевич Кафанов после матча это решение поддержал.
— У Кафанова позиция: вратарь — 11-й полевой. Ты тоже ее придерживаешься?
— С детства приучен к таким требованиям. Люблю, когда через меня играют. Иногда защитнику проще дать передачу вперед, но я открываюсь сзади и прошу пас. Правда, в клубе не всегда такое поощряют, спрашивают: «Зачем полез?».
— Виталий Кафанов — одним словом?
— Виталий Витальевич — опыт. А Валерий Георгиевич Карпин — харизма.
— Финальный вопрос. На глобусе без названий стран ты бы нашел Бруней?
— Вряд ли, ха-ха! Но даже если так: для всех нас важен каждый матч. Конечно, идеальный дебют — в официальной игре на крупном турнире. Но я все равно счастлив, что мой дебют получился таким, какой есть. Играть за сборную России — это честь.
Автор: Марсель Арзуманян