«Жить на 30 тысяч в месяц? У меня только бутсы столько стоят!» Интервью вратаря сборной России

— Почему решил подтянуть английский? Собрался в Европу следом за Сафоновым?

— Просто стало стыдно: многие ребята в клубе его знают, общаются с иностранцами, а я — ноль. Приезжаю за границу — то же самое: могу объяснить только базовые вещи. Теперь же занимаюсь с репетитором — уже около года. Иногда закипаю, хочу всех послать с этим английским, но потом все-таки беру себя в руки. Он мне с детства давался тяжело. Как и шахматы, кстати.