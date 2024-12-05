Стало известно, сколько матчей сборной России на 2025 год хочет организовать РФС

«Планируем использовать все окна, которые будут в нашем распоряжении, для проведения матчей. Что касается принципов подбора соперников, то для нас важно играть дома, в России. Это необходимо для наших болельщиков. Безусловно, мы будем стремиться увеличить количество встреч с соперниками, которые занимают высокие позиции в рейтинге ФИФА», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».