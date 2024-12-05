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Стало известно, сколько матчей сборной России на 2025 год хочет организовать РФС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что федерация планирует провести не меньше пяти матчей сборной России по футболу в 2025 году.

Источник: РИА "Новости"

«Планируем использовать все окна, которые будут в нашем распоряжении, для проведения матчей. Что касается принципов подбора соперников, то для нас важно играть дома, в России. Это необходимо для наших болельщиков. Безусловно, мы будем стремиться увеличить количество встреч с соперниками, которые занимают высокие позиции в рейтинге ФИФА», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

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