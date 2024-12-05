«Мы недоработали, но сделали шаг вперед»: Черчесов о Лиге наций

— Против какой сборной было тяжелее всего играть?
— Надо сказать, что все соперники плюс-минус одинаковые. Во всех сборных есть хорошие нападающие: Шешко, Холанд, Арнаутович. В полузащите тоже играют качественные исполнители — Эдегор, Забитцер, Лаймер. Нам достались хорошие команды. Если не брать результаты в группе, мы в каких-то моментах недоработали, а в каких-то сделали шаг вперед.
— Куда сейчас движется европейский футбол?
— Когда принял сборную, первое что я сказал — это интенсивность. Этот компонент в Европе возрастает. Еще бросилось в глаза, насколько быстро команды переходят из обороны в атаку, — сказал он в беседе с «РБ Спорт».
Черчесов принял команду минувшим летом, став преемником Магомеда Адиева на посту главного тренера.
Ранее Черчесов был замечен на матче 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Рубин» (2:2), но ему «зарубили» вариант с новой командой.