«Мы недоработали, но сделали шаг вперед»: Черчесов о Лиге наций

— Надо сказать, что все соперники плюс-минус одинаковые. Во всех сборных есть хорошие нападающие: Шешко, Холанд, Арнаутович. В полузащите тоже играют качественные исполнители — Эдегор, Забитцер, Лаймер. Нам достались хорошие команды. Если не брать результаты в группе, мы в каких-то моментах недоработали, а в каких-то сделали шаг вперед.