Станислав Черчесов: попросил бы перестать критиковать соперников сборной России

— Сложно сказать. Главное, что институт сборной существует. Попросил бы перестать критиковать соперников национальной команды России. Это неправильно. Есть игры. Сравнить уровень можно будет, когда откроется дорога в Европу, и мы опять сыграем с хорошими соперниками. Как говорил Бесков: «Всё познается в сравнении», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».