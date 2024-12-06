Алос подписал новый контракт с АБФФ до ноября 2026 года

Новый контракт рассчитан до ноября 2026 года и будет включать работу с футбольной сборной Беларуси в новом сезоне Лиги наций УЕФА и отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.



Карлос Алос Феррер, которому сейчас 49 лет, возглавил белорусскую команду в августе 2023 года. В нынешнем сезоне сборная Беларуси заняла третье место в группе С3 Лиги наций УЕФА, пропустив вперед команды Северной Ирландии и Болгарии.