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Алос подписал новый контракт с АБФФ до ноября 2026 года

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола пролонгировали контракт с главным тренером национальной сборной Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Источник: АБФФ

Подписи под новым трудовым соглашением поставили испанский специалист Карлос Алос Феррер и председатель АБФФ Николай Шерстнев.

Новый контракт рассчитан до ноября 2026 года и будет включать работу с футбольной сборной Беларуси в новом сезоне Лиги наций УЕФА и отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Карлос Алос Феррер, которому сейчас 49 лет, возглавил белорусскую команду в августе 2023 года. В нынешнем сезоне сборная Беларуси заняла третье место в группе С3 Лиги наций УЕФА, пропустив вперед команды Северной Ирландии и Болгарии.

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