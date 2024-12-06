Легендарный тренер сборной СССР выбирал состав под «Поле чудес». Все решало загаданное слово!

После провала сборной СССР на чемпионате мира 1990 года Валерий Лобановский ушел в отставку. У него были напряженные отношения с тренером олимпийской сборной СССР Анатолием Бышовцем, который возмущался, когда забирали его футболистов. Но именно Бышовец возглавил сборную после Лобановского.
Как оказалось, Бышовец стал последним тренером сборной СССР в истории. С ним она вышла в финальную стадию Евро-1992, обойдя в отборочном цикле сборную Италии (дважды сыграли вничью). 13 ноября советская сборная провела последнюю игру в квалификации, разгромив Кипр, а 26 декабря СССР прекратил свое существование.
Бышовец проводил в сборной смену поколений — наряду с ветеранами в команде появились молодые звезды: Сергей Юран, Андрей Канчельскис, Александр Мостовой, Игорь Шалимов. Чемпионат Европы Бышовец рассматривал в качестве подготовки к чемпионату мира 1994 года. При этом советский спортивный журналист Валерий Винокуров вспоминал, что у Бышовца был необычный способ выбора состава на матч:
"1991-й, Бышовец уже тренировал сборную СССР, которая проводила отборочный матч в Будапеште. Накануне я прилетел туда в командировку, зашел в гостиницу, поднялся к Бышовцу в номер. Он смотрел телевизор, Первый канал.
Шло «Поле чудес». Участники отгадывали слово из четырех букв. Из них три уже были открыты — «с», «т» и «л». Оставалось назвать гласную. Бышовец замер, уперся взглядом в экран. Я удивился: «Тебе-то какая разница?» А в ответ: «Если “стул” — завтра выпускаю двух форвардов. Если “стол” — трех». На полном серьезе! Глупость несусветная! Честно, уже не помню, на каком варианте он в итоге остановился, но наши обыграли венгров — 1:0".
Хотя сборная СССР вышла на чемпионат Европы, она могла не сыграть там из-за развала СССР. Команду хотели дисквалифицировать, но в итоге на Евро приехала сборная СНГ, выступавшая под белым флагом. Она играла красно-белой форме с надписью CIS (СНГ) на груди, а вместо гимна слушала Девятую симфонию Бетховена.
Многие футболисты по ходу турнира получили травмы, но сборная сыграла достойно — скатала ничью с лидерами группы Германией и Нидерландами. Но в решающем матче разгромно проиграла аутсайдеру Шотландии 0:3, из-за чего не вышла в плей-офф.
Бышовец возмущался: обвинял игроков в плохом настрое, а функционера Вячеслава Колоскова, что он расслабил их перед ключевым матчем. Бышовец был уверен, что сборная могла добиться успеха на Евро, но потеряла все из-за провала в матче с Шотландией. Позже игроки признавались в интервью, что шотландцы играли в свое удовольствие (от них даже пахло перегаром), а вот представители СНГ — и правда расслабились.
Денис Лебеденко