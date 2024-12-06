Легендарный тренер сборной СССР выбирал состав под «Поле чудес». Все решало загаданное слово!

Бышовец возмущался: обвинял игроков в плохом настрое, а функционера Вячеслава Колоскова, что он расслабил их перед ключевым матчем. Бышовец был уверен, что сборная могла добиться успеха на Евро, но потеряла все из-за провала в матче с Шотландией. Позже игроки признавались в интервью, что шотландцы играли в свое удовольствие (от них даже пахло перегаром), а вот представители СНГ — и правда расслабились.