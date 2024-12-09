Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черчесов подвел итоги года в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «Матч ТВ», подвел итоги первого года в новой команде, передает Vesti.kz.

Источник: Reuters

— Каким для вас получился 2024 год?

— Рабочим. Идет перестройка команды, сыграли в Лиге наций непростые матчи, которые многое дали нам. Сегодня, хотим мы того или нет, мы (тренерский штаб) единственные, кто встречается на таком уровне с сильными соперниками, я могу сказать, куда идет европейский футбол. Рад, что на себе испытал это, и, как тренер, делаю выводы.

— Давление казахстанских и российских СМИ различается?

— Давление — термин медицинский, оно у нас нормальное (смеется). А ваш брат, где бы мы ни работали, везде одинаков: все хотят результатов и правильно делают — это нормально. Уважаю вашу профессию, иногда бывают вопросы больше эмоциональные, нежели профессиональные. Но бывают ситуации, когда желания с возможностями расходятся, — сказал Черчесов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. Под его руководством команда набрала одно очко в шести матчах в группе 3 дивизиона В Лиги наций.

Казахстан