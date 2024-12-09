Черчесов подвел итоги года в сборной Казахстана

— Каким для вас получился 2024 год?
— Рабочим. Идет перестройка команды, сыграли в Лиге наций непростые матчи, которые многое дали нам. Сегодня, хотим мы того или нет, мы (тренерский штаб) единственные, кто встречается на таком уровне с сильными соперниками, я могу сказать, куда идет европейский футбол. Рад, что на себе испытал это, и, как тренер, делаю выводы.
— Давление казахстанских и российских СМИ различается?
— Давление — термин медицинский, оно у нас нормальное (смеется). А ваш брат, где бы мы ни работали, везде одинаков: все хотят результатов и правильно делают — это нормально. Уважаю вашу профессию, иногда бывают вопросы больше эмоциональные, нежели профессиональные. Но бывают ситуации, когда желания с возможностями расходятся, — сказал Черчесов.
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. Под его руководством команда набрала одно очко в шести матчах в группе 3 дивизиона В Лиги наций.