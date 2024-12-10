Черчесов уходит? Футбольный агент раскрыл будущее тренера сборной Казахстана

Черчесов пришел в команду летом этого года. Он провел с Казахстаном полный цикл Лиги наций в дивизионе В, проиграв в пяти матчах и один раз сыграв вничью. В итоге сборная вылетела в дивизион С, не забив ни одного гола и закончив турнир с разницей 0−14.
— Он сейчас рассматривает предложения?
— Сейчас он ждет назначения президента федерации футбола Казахстана. У них будет какой-то диалог — придут к тому, есть ли смысл дальше двигаться вместе.
— Вы чувствуете, что Черчесов может уйти?
— Он приходил под Барменкулова, это была его инициатива.
— Черчесов расстроится, если ему придется уйти?
— Я думаю, нет, — сказал Агузаров.