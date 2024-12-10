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Черчесов уходит? Футбольный агент раскрыл будущее тренера сборной Казахстана

Футбольный агент Алан Агузаров, близкий к российскому тренеру Станиславу Черчесову дал интервью Youtube-каналу «Это футбол, брат!», в котором рассказал о его будущем в сборной Казахстана, передает Vesti.kz.

Источник: Depositphotos

Черчесов пришел в команду летом этого года. Он провел с Казахстаном полный цикл Лиги наций в дивизионе В, проиграв в пяти матчах и один раз сыграв вничью. В итоге сборная вылетела в дивизион С, не забив ни одного гола и закончив турнир с разницей 0−14.

— Он сейчас рассматривает предложения?

— Сейчас он ждет назначения президента федерации футбола Казахстана. У них будет какой-то диалог — придут к тому, есть ли смысл дальше двигаться вместе.

— Вы чувствуете, что Черчесов может уйти?

— Он приходил под Барменкулова, это была его инициатива.

— Черчесов расстроится, если ему придется уйти?

— Я думаю, нет, — сказал Агузаров.

Казахстан