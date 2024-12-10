Черчесов уходит? Футбольный агент раскрыл будущее тренера сборной Казахстана

Черчесов пришел в команду летом этого года. Он провел с Казахстаном полный цикл Лиги наций в дивизионе В, проиграв в пяти матчах и один раз сыграв вничью. В итоге сборная вылетела в дивизион С, не забив ни одного гола и закончив турнир с разницей 0−14.