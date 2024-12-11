Черчесов планирует привлекать больше молодых футболистов в сборную Казахстана

«Сегодня рано говорить о конкретных изменениях, тем более сейчас у многих кандидатов в национальную команду идет активное движение — переговоры по поводу возможной смены клубов. Понятно, что у нас есть основная обойма, но нюансов, разумеется, хватает. Определенно могу сказать, что и дальше станем привлекать молодых ребят. Прошедшей осенью мы подтянули четырех перспективных парней, продолжим работать над этим вопросом и дальше», — сказал Черчесов.
Черчесов работает со сборной Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций: в первом сыграла вничью, после чего потерпела пять поражений. Ни в одной из этих встреч сборная Казахстана не отметилась забитыми мячами.