Геннадий Орлов: думаю, Карпин просто испугался сыграть со сборной легионеров РПЛ

«Для меня не место разочарование, а качество игры. Игра должна быть поставлена. А я её не вижу ни у ЦСКА, ни у “Зенита” в последних матчах. Качественный футбол показали “Спартак”, “Краснодар”, “Локомотив”. А эти команды как будто остановились на месте в смысле творчества, продвижения вперёд.



Посмотрим, что будет после зимы. Это от мастерства тренеров зависит. Они должны создавать все условия для роста футболистов. Я считаю, что в России пока с тренерами проблема. Хотя многие бывшие игроки, как тот же Мостовой, говорят, что могли бы успешно тренировать. Пусть попробуют.



Всё-таки тренерскую школу мы потеряли. Последними из того поколения были Газзаев (единственный российский тренер, бравший Кубок УЕФА), Сёмин и, конечно, Бердыев, который даже “Барселону” обыгрывал. Сейчас таких личностей я не вижу. И игроки в большинстве своём не растут. То, что у нас лучшие футболисты — легионеры — укор нашему тренерскому цеху.



Сейчас в КХЛ организовали игру сборной России против легионеров. Вот надо и в футболе такое устроить. Не знаю, почему Карпин отказался. Думаю, просто испугался, поняв, что может проиграть (улыбается). Чего бояться-то — надо играть. Такой матч покажет, кто на что способен», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.