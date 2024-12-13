Женская сборная России сохранила 27-е месте в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Женская сборная России сохранила 27-е место в обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованной в пятницу на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1700,46 балла. Российские футболистки по-прежнему не допущены к международным соревнованиям. С момента публикации предыдущего рейтинга в августе россиянки провели четыре матча. В октябре сборная России обыграла команды Кении (4:0) и Гаити (2:1), а в ноябре и декабре провела два товарищеских матча со сборной Азербайджана, одержав две победы с одинаковым счетом 1:0.
Лидерство сохраняют победительницы Олимпийских игр в Париже американки. На второе место поднялись действующие чемпионки мира испанки, третьей стала сборная Германии.
Женский рейтинг ФИФА, версия от 13 декабря:
1 (1). США — 2087,55 балла;
2 (3). Испания — 2028,65;
3 (4). Германия — 2012,29;
4 (2). Англия — 2004,52;
5 (5). Швеция — 1991,27;
6 (6). Канада — 1988,26;
7 (8). Бразилия — 1977,39;
8 (7). Япония — 1976,38;
9 (9). КНДР — 1944,23;
10 (11). Нидерланды — 1929,09…
27 (27). Россия — 1700,45.