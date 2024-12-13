Женская сборная России сохранила 27-е месте в рейтинге ФИФА

В активе российской команды 1700,46 балла. Российские футболистки по-прежнему не допущены к международным соревнованиям. С момента публикации предыдущего рейтинга в августе россиянки провели четыре матча. В октябре сборная России обыграла команды Кении (4:0) и Гаити (2:1), а в ноябре и декабре провела два товарищеских матча со сборной Азербайджана, одержав две победы с одинаковым счетом 1:0.