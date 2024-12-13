Колосков: Россия может не сыграть с европейскими сборными до конца СВО

Также собеседник агентства оценил перспективы организации матчей сборной России с европейскими командами в 2025 году. «У меня мало надежды на это, честно говоря. Пока не закончится СВО, вряд ли кто-то из европейских стран будет с нами играть. Может, только Сербия. Все меняется в жизни, и я не могу сказать, что условные Венгрия с Турцией не будут с нами играть. Все зависит от них самих — если захотят, будут играть. Официально препятствий этому нет никаких — УЕФА не против, чтобы мы играли», — резюмировал Колосков.