Колосков: Россия может не сыграть с европейскими сборными до конца СВО

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости поставил под сомнение то, что сборная России сможет проводить товарищеские матчи с командами из Европы до завершения специальной военной операции (СВО).
В пятницу прошла жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года для европейских команд. В группы с четырьмя сборными, у которых есть свободные окна для проведения товарищеских игр в марте и июне 2025 года, в том числе попали сборные Белоруссии, Азербайджана, Турции, Грузии, Венгрии и Армении.
«Никакого запрета нет ни для Европы, ни для Азии, ни для Африки — все имеют право играть с нами товарищеские матчи. Реально договориться со всеми, но вопрос в том, как договориться. Многие федерации просто отказываются играть с нами. Но, может, они передумают», — сказал Колосков.
«Задача в том, чтобы у них было желание с нами играть. Принцип сегодня такой — мы приглашаем, и кто-то соглашается, кто-то не соглашается. Думаю, РФС направит всем свободным федерациям соответствующие приглашения. Но как они отреагируют — это другой вопрос», — продолжил почетный президент РФС.
Также собеседник агентства оценил перспективы организации матчей сборной России с европейскими командами в 2025 году. «У меня мало надежды на это, честно говоря. Пока не закончится СВО, вряд ли кто-то из европейских стран будет с нами играть. Может, только Сербия. Все меняется в жизни, и я не могу сказать, что условные Венгрия с Турцией не будут с нами играть. Все зависит от них самих — если захотят, будут играть. Официально препятствий этому нет никаких — УЕФА не против, чтобы мы играли», — резюмировал Колосков.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО. С момента введения санкций сборная России провела 13 матчей, дважды встретившись с командами из Европы — в марте 2024 года в Москве была разгромлена сборная Сербии (4:0), а в июне в Минске — сборная Белоруссии (4:0).