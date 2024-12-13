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Сборные России и Белоруссии могут сыграть в 2025 году

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил РИА Новости, что cборные России и Белоруссии могут сыграть в первой половине 2025 года — соответствующее предложение будет направлено Российскому футбольному союзу (РФС).

Источник: Спорт РИА Новости

13 декабря прошла жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, по итогам которой сборная Белоруссии попала в квартет с проигравшим из пары Португалия — Дания, а также командами Греции и Шотландии. У сборных, попавших в группы из четырех команд, свободными от отборочных матчей остаются окна в марте и июне.

«Готовы вести переговоры о матче со сборной России в 2025 году. Предложение направим в РФС, а там посмотрим, как будут складываться обстоятельства», — сказал Василевич.

«Мы не знаем о планах российской сборной, поэтому предстоит долгий путь переговоров», — отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, когда и где Белорусская федерация футбола хотела бы провести матч сборных России и Белоруссии.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.

С момента введения санкций сборная России провела 13 матчей. Одним из соперников была сборная Белоруссии. В июне 2024 года сборная России в Минске одержала победу над командой Белоруссии (4:0).

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