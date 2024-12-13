Сборные России и Белоруссии могут сыграть в 2025 году

13 декабря прошла жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, по итогам которой сборная Белоруссии попала в квартет с проигравшим из пары Португалия — Дания, а также командами Греции и Шотландии. У сборных, попавших в группы из четырех команд, свободными от отборочных матчей остаются окна в марте и июне.