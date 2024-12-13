Станислав Черчесов объяснил свои слова про «бесхозную» команду Казахстана

Когда он не создан так, как надо, я провожу в общей сложности 11 тренировок за три сбора. Это шесть игр, а не получается даже [в среднем] двух тренировок на игру. Вот что я сказал. Я постоянно поздравлял Адиева с победами. Я его и не обидел, мы переписывались. Я знаю, что я сказал и что я имел в виду, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».