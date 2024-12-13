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Станислав Черчесов объяснил свои слова про «бесхозную» команду Казахстана

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов объяснил, что он имел в виду, когда говорил про «бесхозную» сборную после поражения в матче Лиги наций УЕФА с Норвегией (0:5).

Источник: Getty Images

— Магомед Адиев сказал, что его задели ваши слова, что до вашего прихода сборная была «бесхозной». Он сказал, что вас уважает, но вы обесценили его работу. Вам есть что ему ответить на это?

— Он уже точно знает, что я сказал. Но так как он помладше, а я — постарше, спокойно на это реагирую. Я сказал про конкретную вещь — календарь. Когда календарь составляли, тогда, видимо, она была бесхозной. Последние две недели и сегодня четыре часа я разговаривал по поводу календаря.

Когда он не создан так, как надо, я провожу в общей сложности 11 тренировок за три сбора. Это шесть игр, а не получается даже [в среднем] двух тренировок на игру. Вот что я сказал. Я постоянно поздравлял Адиева с победами. Я его и не обидел, мы переписывались. Я знаю, что я сказал и что я имел в виду, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

До назначения Станислава Черчесова национальную команду Казахстана возглавлял российский специалист Магомед Адиев.

Норвегия
5:0
Первый тайм: 3:0
Казахстан
Футбол, Лига наций B,
17.11.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ullevaal
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Станислав Черчесов
Голы
Норвегия
Эрлин Бреут Холанн
23′
Эрлин Бреут Холанн
37′
Александр Серлот
41′
Эрлин Бреут Холанн
71′
Антонио Нуса
76′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
3
8
Фолы
16
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Яспер Вергот
(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
Лига наций: таблица и календарь