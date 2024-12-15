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«Хвастаться там нечем». В Италии высказались о ситуации Черчесова в сборной Казахстана

Сборная Казахстана по футболу — скромная команда, и хвастаться там особо нечем. Так считает редактор итальянского медиаконцерна «Медиасет» Энцо Палладини, передают Vesti.kz.

Источник: Depositphotos

В интервью российскому изданию «Спорт-Экспресс» Палладини вспомнил о Станиславе Черчесове, ныне работающим в сборной Казахстана. Он дал понять, что не ждет от Казахстана чудес в отборе на ЧМ-2026.

«Что касается сборной Казахстана, то с ней я не знаком. Не представляю себе, какой материал имеется в распоряжении Черчесова. Если судить со стороны, по матчам казахстанских клубов в еврокубках и по выступлению сборной Казахстана в Лиге наций, то хвастаться там, мягко говоря, нечем. Однако каждый отборочный цикл — это своя маленькая жизнь. Так что, вдруг, эта скромная сборная сможет прыгнуть выше головы и побороться за второе место в своей группе?», — заключил эксперт.

Напомним, что в марте сборная Казахстана начнет отборочный цикл ЧМ-2026. В одной группе с подопечными Черчесова выступят сборные Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.

Казахстан