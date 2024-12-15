«Хвастаться там нечем». В Италии высказались о ситуации Черчесова в сборной Казахстана

«Что касается сборной Казахстана, то с ней я не знаком. Не представляю себе, какой материал имеется в распоряжении Черчесова. Если судить со стороны, по матчам казахстанских клубов в еврокубках и по выступлению сборной Казахстана в Лиге наций, то хвастаться там, мягко говоря, нечем. Однако каждый отборочный цикл — это своя маленькая жизнь. Так что, вдруг, эта скромная сборная сможет прыгнуть выше головы и побороться за второе место в своей группе?», — заключил эксперт.