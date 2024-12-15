Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черчесов заявил, что не волнуется из-за выборов президента Казахстанской федерации футбола

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, испытывает ли он волнение в преддверии выборов президента Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Источник: Чемпионат.com

— У вас были встречи с претендентами на пост президента Казахстанской федерации футбола?

— Нет. Выборы президента будут 20 декабря, кандидаты определились. Ни с одним из них я лично не знаком.

— Нет никакого волнения в ожидании выборов?

— А почему оно должно быть (улыбается)? Выборы — это нормальный процесс.

— Вот изберут человека, а он скажет, что ещё в детстве смотрел матчи с вашим участием, поэтому не стоит переживать о работе в сборной.

— Давайте дождёмся выборов, а всё остальное уже потом обсудим, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, в начале минувшего ноября Адилет Барменкулов, возглавлявший КФФ, решил оставить этот пост, занимаемый им с февраля 2022 года, по собственному желанию.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.

Казахстан