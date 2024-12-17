Роналдо хочет возглавить Бразильскую конфедерацию футбола

«У меня есть сотни мотивов, но самый главный — вернуть уважение к бразильскому футболу на мировом уровне. Чаще всего на улице меня останавливают люди и просят возобновить карьеру, потому что ситуация в сборной сейчас не самая лучшая как на поле, так и за его пределами», — цитирует Роналдо Globo.