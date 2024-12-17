Роналдо хочет возглавить Бразильскую конфедерацию футбола

Выборы нового президента CBF пройдут не позднее марта 2026 года.
«У меня есть сотни мотивов, но самый главный — вернуть уважение к бразильскому футболу на мировом уровне. Чаще всего на улице меня останавливают люди и просят возобновить карьеру, потому что ситуация в сборной сейчас не самая лучшая как на поле, так и за его пределами», — цитирует Роналдо Globo.
Экс-футболисту потребуется поддержка минимум четырех федераций штатов Бразилии и четырех клубов для того, чтобы стать кандидатом на пост президента CBF. Для этого Роналдо выразил готовность «объехать всю Бразилию».
«Я хочу поговорить с президентами всех федераций, понять потребности каждой из них, поговорить со всеми клубами. Я собираюсь сделать то, что давно хотел, — увидеть свою Бразилию вблизи, но теперь с целью восстановить престиж бразильского футбола», — подчеркнул двукратный обладатель «Золотого мяча».
Роналдо выигрывал чемпионат мира вместе со сборной Бразилии в 1994 и 2002 годах. Также он является двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999). На клубном уровне бразилец выступал за бразильские «Крузейро» и «Коринтианс», нидерландский ПСВ, испанские «Барселону» и «Реал», итальянские «Интер» и «Милан».