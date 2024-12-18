Карпин ответил на вопрос о сложности совмещения работы в «Ростове» и сборной России

«Как часто я жалел о своём решении (возглавлять и клуб, и сборную. — Прим. “Чемпионата”)? Не совсем так. Скорее, с течением времени я осознаю, что усталость начинает накапливаться. Кроме того, в моём случае есть ещё один нюанс — трудности с логистикой, связанной с закрытием аэропорта. Логистика “Ростова”, мягко говоря, не помогает. Уговаривали ли меня в РФС остаться на посту главного тренера? Нет, мыслей о том, чтобы уйти, у меня не возникало. Возможно, они появлялись после Хорватии (поражение со счётом 0:1 в отборе ЧМ-2022. — Прим. “Чемпионата”), но больше — нет», — сказал Карпин на подкасте Дениса Казанского «Футбол не хоккей».