Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карпин ответил на вопрос о сложности совмещения работы в «Ростове» и сборной России

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился своими мыслями о трудностях, которые связаны с одновременным выполнением обязанностей в клубе и национальной команде.

Источник: Чемпионат.com

«Как часто я жалел о своём решении (возглавлять и клуб, и сборную. — Прим. “Чемпионата”)? Не совсем так. Скорее, с течением времени я осознаю, что усталость начинает накапливаться. Кроме того, в моём случае есть ещё один нюанс — трудности с логистикой, связанной с закрытием аэропорта. Логистика “Ростова”, мягко говоря, не помогает. Уговаривали ли меня в РФС остаться на посту главного тренера? Нет, мыслей о том, чтобы уйти, у меня не возникало. Возможно, они появлялись после Хорватии (поражение со счётом 0:1 в отборе ЧМ-2022. — Прим. “Чемпионата”), но больше — нет», — сказал Карпин на подкасте Дениса Казанского «Футбол не хоккей».

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, все из которых были выиграны с общим счётом 26:0. Так, национальная команда под руководством Карпина обыграла Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).