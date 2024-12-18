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Почему футболисты из СССР были сильнее, чем сейчас. Легендарный вратарь сборной России все объяснил

Овчинников высказал свое мнение.

Источник: ТАСС

Легендарные футболисты СССР пользовались в стране огромным авторитетом. Их любили и уважали за невероятную самоотдачу на поле, благодаря которой они наверняка и достигли такого большого успеха — в 1960-м стали чемпионами Европы, а затем трижды добирались до финала. На чемпионатах мира лучшим результатом советских футболистов стало четвертое место команды Николая Морозова в 1966-м.

Помимо этих турниров сборная СССР ярко играла и на Олимпиаде, дважды взяв золотые медали (в 1956-м и 1988-м) и трижды бронзовые (в 1972-м, 1976-м и 1980-м).

К сожалению, сборная России такими результатами похвастаться не может. Лучшим результатом наших парней стало третье место на Евро-2008 в Австрии и Швейцарии, а также четвертьфинал домашнего ЧМ-2018.

Уже в 2023 году начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников поведал, почему результаты сборной России заметно хуже, чем были в СССР.

«Весь Советский Союз тогда работал на футбол. Бесков со своим стилем сделал “Спартак” — это был знак качества определенного футбола, “Динамо” Киев — это другой стиль, кавказские команды — третий, “Динамо” Тбилиси — это сплав европейского и кавказского футбола, — говорил Овчинников в интервью изданию “Спорт день за днем”.

У нас было много разных тренеров и стилей внутри страны. Благодаря этому была очень сильная сборная, потому что ее насыщали игроки разных стилей, которые могли поставить в тупик любую команду в Европе и в мире. Про это не надо забывать, к этому нужно идти. Если будет больше тренеров, которые по-разному видят футбол, но при этом видят его правильно с точки зрения развития, то тогда у нас будет хороший результат".

Сам Овчинников начал футбольную карьеру еще в СССР — прошел школу московского «Динамо», в 1988-м дебютировал за дублирующую команду, а затем транзитом через сухумский «Динамо» оказался в «Локомотиве», где выдал самый яркий отрезок карьеры и получил вызов сначала в олимпийскую сборную СССР, а после распада страны и в сборную России.

Владимир Менес

Россия