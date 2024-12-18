Почему футболисты из СССР были сильнее, чем сейчас. Легендарный вратарь сборной России все объяснил

У нас было много разных тренеров и стилей внутри страны. Благодаря этому была очень сильная сборная, потому что ее насыщали игроки разных стилей, которые могли поставить в тупик любую команду в Европе и в мире. Про это не надо забывать, к этому нужно идти. Если будет больше тренеров, которые по-разному видят футбол, но при этом видят его правильно с точки зрения развития, то тогда у нас будет хороший результат".