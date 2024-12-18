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Карпин о соперниках сборной в 2025 году: «Как минимум лучше, чем Бруней и Сирия. Сильнее, чем Вьетнам»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу ситуации с соперниками по товарищеским матчам в 2025 году.

Источник: Mikhail Shapaev, rfs.ru

— Понятно, что будет в следующем году по планам сборной?

— Более‑менее конкретика будет тогда, когда все будет подписано, РФС обо всем объявит. Какие‑то наметки есть, причем конкретные. Но пока не будут подписаны документы, никто ничего не будет озвучивать.

Соперники вроде бы неплохие. Как минимум лучше, чем сборные Брунея и Сирии, сильнее, чем команда Вьетнама. Но объявлять об этом — прерогатива РФС. Опять же, объявить можно было по поводу (матча со сборной) Пакистана, тогда было все договорено и проговорено, осталось поставить подписи. Даже за две недели до матча все было хорошо. Потом не знаю, что случилось. В нынешней ситуации может произойти все что угодно, — сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер».

В 2024 году сборная России выиграла все свои пять матчей — у Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

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