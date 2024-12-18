Карпин о соперниках сборной в 2025 году: «Как минимум лучше, чем Бруней и Сирия. Сильнее, чем Вьетнам»

Соперники вроде бы неплохие. Как минимум лучше, чем сборные Брунея и Сирии, сильнее, чем команда Вьетнама. Но объявлять об этом — прерогатива РФС. Опять же, объявить можно было по поводу (матча со сборной) Пакистана, тогда было все договорено и проговорено, осталось поставить подписи. Даже за две недели до матча все было хорошо. Потом не знаю, что случилось. В нынешней ситуации может произойти все что угодно, — сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер».