Генсек РФС назвал поддерживающие возвращение сборной России страны Европы

Германия, Швеция и Норвегия не против возвращения сборной России на международную арену, заявил «РБ Спорт» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Я был в Болгарии, все поддерживают и ждут возвращения России. Все, с кем общались в Болгарии. Там не было всех 55 ассоциаций ФИФА, но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран», — сказал Митрофанов.
По его словам, Германия выступает за возвращение России. «Кто еще? Норвегия, Швеция — они хотели бы поддержки от УЕФА по ряду вопросов, но не против нашего возвращения», — добавил Митрофанов.
Порядка 30% стран выступает против. «Например, Дания», — заключил генсек РФС.
В ноябре он говорил, что 60−70% членом ФИФА поддержат возвращение сборной России на международные турниры.
Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки. Не было сборной России и в списке участников жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.