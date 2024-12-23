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Новый президент КФФ решил судьбу Черчесова в сборной Казахстана

Стало известно будущее Станислава Черчесова в сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Reuters

По информации журналиста и бывшего советника президента КФФ Ермухамеда Маулена Черчесов покидает пост главного тренера национальной команды по решению нового президента Марата Омарова. Вместо этого представлены кандидатуры двух казахстанских и двух европейских специалистов. Сейчас юристы изучают варианты расторжения контракта.

Напомним, Черчесов был представлен на своем посту летом 2024 года. Под его руководством сборная Казахстана провела шесть матчей (все в Лиге наций), в которых добилась одной ничьей и пять проиграла с общим счетом 0:15.

Добавим, что 20 декабря в Астане состоялись выборы президента Казахстанской федерации футбола (КФФ). Безоговорочным победителем, набравшим 94 процента голосов (34/36), стал 36-летний Омаров.

Прежним руководителем КФФ был Адлет Барменкулов, при котором свою должность получил Черчесов.

Казахстан