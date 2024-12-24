Кто заменит Черчесова в сборной Казахстана? Найден кандидат

"Об отставке Черчесова из сборной Казахстана, мне известно из других источников. Шутки Станислава Саламовича не нашли понимания, особенно про казахский язык. В прессе его много критиковали, ему даже пришлось выплатить штраф. Черчесову было бы трудно работать в следующем цикле, результаты этого года лежали бы тяжелым бременем на психологии футболистов. По этому для него отставка — хороший вариант. Наверно даже получит компенсацию.