Кто заменит Черчесова в сборной Казахстана? Найден кандидат

Кроме того, специалист назвал кандидата среди казахстанцев, кто мог бы занять этот пост.
"Об отставке Черчесова из сборной Казахстана, мне известно из других источников. Шутки Станислава Саламовича не нашли понимания, особенно про казахский язык. В прессе его много критиковали, ему даже пришлось выплатить штраф. Черчесову было бы трудно работать в следующем цикле, результаты этого года лежали бы тяжелым бременем на психологии футболистов. По этому для него отставка — хороший вариант. Наверно даже получит компенсацию.
А, если бы Черчесов и в отборе ЧМ-2026 выступил неудачно? Поэтому отлично понимаю Президента федерации Марата Омарова — еще один подобный провал сборной, как в этом году, отбросит наш футбол на дно европейского футбола.
В прессе есть предположение о кандидатах на позицию главного тренера сборной — два казахстанца и два иностранца. Из наших тренеров, на мой взгляд, есть готовый для этой должности специалист — Григорий Бабаян", — отметил Павел Петрович.
Напомним, Черчесов был представлен на своем посту летом 2024 года. Под его руководством сборная Казахстана провела шесть матчей (все в Лиге наций), в которых добилась одной ничьей и пять проиграла с общим счетом 0:15.