Черчесов и сборная Казахстана: что происходит?

Барменкулов — сторонник Черчесова и неоднократно заступался за российского тренера. К середине октября, когда Казахстан уже потерпел четыре поражения в дивизионе В Лиги наций и шел на последнем месте, экс-президент КФФ отмечал прогресс команды. «Ребятам самим нравится тот футбол, который они сейчас показывают. И понравилось, как команда выглядела против Словении и Австрии. Причем эта игра уже выстраивается. Уступить с такой точно не стыдно. Да и забивать должны были. Со временем это должно прийти», — говорил Барменкулов.